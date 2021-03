W piątek dostawa AstraZeneki. Do Polski trafi ponad 60 tys. dawek

AstraZeneca trafi w piątek do Polski. Planowana jest dostawa 65 tysięcy dawek szczepionki. Informację tę przekazał prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Do końca marca 2021 r. do naszego kraju przyjedzie jeszcze 600 tysięcy dawek tego preparatu. W drugim kwartale z kolei ma to być aż 6 milionów dawek.

W piątek do Polski trafi 65 tysięcy dawek AstraZeneki Źródło: EASTNEWS , Fot: CHRISTOF STACHE, AFP, East News