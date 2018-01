W lutym rozpad Nowoczesnej? Marek Jakubiak: ja to wiem

- O Nowoczesnej możemy zacząć mówić w czasie przeszłym - stwierdził poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak. Dlaczego? Jak zapewnił, w lutym dojdzie do rozpadu ugrupowania.

Właśnie o to pytany był Jakubiak na antenie wPolsce.pl. - Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że Nowoczesna była odłamem Platformy Obywatelskiej. To, że dziś się łączą, nie jest niczym nowym. Widać, jak elektoraty przepływają. Myślę, że w zasadzie chodzi tu o pieniądze. A tak naprawdę skończy się to tak, że PO zmieni nazwę, połączy się z Nowoczesną. Tylko nie wiem, co wtedy z dofinansowaniem - komentował poseł.