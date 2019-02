W kominiarkach i z bronią. Kolejny nalot policji w poznańskim ZOO

W poznańskim ZOO po raz kolejny pojawiła się policja. Funkcjonariusze, w kominiarkach i z bronią, dokonali przeszukania obiektu po zawiadomieniu mężczyzny, z którego nielegalnej hodowli ogród przygarnął egzotyczne zwierzęta. - Czujemy się nękani, szykanowani i pozostawieni samym sobie - mówią pracownicy.

ZOO dwa lata temu pomagając prokuraturze przyjęło do siebie egzotyczne zwierzęta pochodzące z nielegalnej hodowli w Pyszącej w gminie Śrem. Pracownicy ogrodu nie otrzymali pieniędzy na ich utrzymanie. Część zwierząt z przyczyn medycznych wykastrowano. Od tego czasu, jak mówiła WP rzeczniczka ZOO, placówka jest męczona zawiadomieniami, które wysyła policji były właściciel hodowli. Więcej pisaliśmy o tym tutaj .

"Jesteśmy ofiarami i zakładnikami"

"Piszemy skargi, zażalenia , prosimy o zabranie zabezpieczonych zwierząt - bez echa. Czujemy się nękani, szykanowani i pozostawieni samym sobie. Poznańskie zoo chce w spokoju działać dla zwierząt i mieszkańców, czy absurdalne doniesienia osoby oskarżonej będą uruchamiać zastępy policji i jej wizyty w ZOO, przesłuchiwana pracowników, stres nasz i naszych podopiecznych? Bądźcie z nami, prosimy Was o apel do Komendy Miejskiej Policji i Prokuratury Okręgowej w Poznaniu" - dodano.

Następnego dnia dyrektor ZOO Ewa Zgrabczyńska ponownie wezwała Prokuraturę Okręgową w Poznaniu do zabrania z ogrodu zabezpieczonych z nielegalnej hodowli zwierząt, a Komendę Miejską do zaprzestania wizyt w kominiarkach i z bronią.

Dochodzenie prokuratury

- W zeszłym roku wpłynęło do Prokuratury Rejonowej Nowe Miasto zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami w poznańskim ZOO poprzez przeprowadzenie niepotrzebnych zabiegów sterylizacji. To zwierzęta, które pochodzą z nielegalnej hodowli w Pyszącej i zostały tam oddane na przechowanie, nie są one własnością ogrodu zoologicznego - mówił WP prok. Michał Smętkowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.