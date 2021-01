Artykuł poleca PEKAO

W Białymstoku klienci Banku Pekao oszczędzają na biletach i zgarniają nagrody – 4000 voucherów na kawę i 1000 opasek Xiaomi Mi Band 4

W ramach rozwoju projektu Smart City Bank Pekao S.A. rusza z nowymi promocjami skierowanymi do mieszkańców Białegostoku. Klienci Pekao, którzy płacą kartą za bilety komunikacji miejskiej, otrzymają vouchery na kawę do lokalnej kawiarni The White Bear Coffee. Oferta skierowana jest również do nowych klientów, którzy za założenie konta mogą liczyć na prezent w postaci jednej z tysiąca opasek Xiaomi Mi Band 4 lub premię w wysokości 100 zł.

