Veturlio wraca na warszawskie drogi. Sprawdzamy, kiedy rozpocznie się sezon na rowery miejskie oraz jak z nich korzystać

Veturilo, czyli rowery miejskie, to jeden z najpopularniejszych środków transportu w Warszawie. Użytkownicy pokochali ten sposób podróży. Tylko w ubiegłym roku Veturilo wypożyczano aż 6,4 mln razy.

Veturilo Warszawa – kiedy będzie można wypożyczyć rower?

Veturilo Warszawa – jak wypożyczyć rower Veturilo?

Zwrot roweru Veturilo jest bardzo prosty. Wystarczy wstawić go do stacji z elektrozamkiem. Jeżeli usłyszymy piknięcie, będzie to oznaczało, że rower został zwrócony. Jeśli w stacji nie ma wolnych miejsc, rower możemy przypiąć za pomocą szyfrowego zapięcia do roweru. Kod do jego otwarcia znajdziemy w aplikacji oraz podczas wypożyczania roweru na stacji. W przypadku zwrotu roweru poprzez przypięcie zamkiem, w aplikacji lub w punkcie zwrotu należy dokonać ręcznego potwierdzenia zwrotu roweru. Na koniec warto upewnić się, że rower został poprawnie zwrócony.