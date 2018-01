Uwaga na silny wiatr. IMiGW wydał ostrzeżenia

O ile poniedziałek będzie najcieplejszym dniem tygodnia, o tyle w najbliższych dniach temperatura spadnie w całej Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega też przed silnym wiatrem. Na Bałtyku będzie szalał sztorm.



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia o silnym wietrze dla dwóch województw. W pomorskim będzie wiało do 100 km/h (stopień drugi), w zachodniopomorskim - do 85 km/h (stopień pierwszy). Ostrzeżenie zostało wydane na najbliższe trzy dni.

W najbliższych dniach temperatura spadnie w całej Polsce - do 3 st. C w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. Nieco cieplej będzie na zachodzie kraju: do 6 st. C w województwach: lubuskim, dolnośląskim i zachodniopomorskim. Spodziewane są także opady deszczu. Nie będzie padać tylko w Małopolsce, na Dolnym Śląsku i na Śląsku.