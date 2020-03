Ewa Łętowska w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" mówi wprost: opozycja dała się nabrać. Choć opóźnianie działań ustawodawczych związanych z walką z koronawirusem byłoby dla niej politycznym strzałem w stopę, zdaniem prawniczki należało to zrobić. "Nie można w obawie przed krytyką zgadzać się na prawo, które godzi w przedsiębiorców, pozwala zamykać wyższe uczelnie i ubezwłasnowolnia samorządy, którym wojewoda będzie mógł kazać, co mu się podoba" - ostrzega.

Ustawa o koronawirusie. "To dobre narzędzie" - ocenia prof. Andrzej Rzepliński

"Ustawa nadaje się do kosza" - konkluduje Łętowska, podkreślając, że daje ona możliwość "ręcznego sterowania państwem". Z prawniczką nie zgadza się prof. Andrzej Rzepliński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. W rozmowie z Wirtualną Polską zastrzega, że nie powiedziałby, że ustawa nadaje się do wyrzucenia. - To nie jest śmieć legislacyjny. To przyzwoita legislacja - przekonuje.