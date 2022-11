USA. Zabiła mężczyznę, który ją zgwałcił. Nastolatka uciekła z więzienia

Pieper Lewis, 17-latka ze Stanów Zjednoczonych z Iowa, uciekła z domu w 2020 roku ze względu na przemoc, której w nim doświadczała. Dziewczyna trafiła wówczas pod opiekę Zachary'ego Brooksa, który zmuszał ją do picia alkoholu i zażywania narkotyków. W czerwcu 2020 roku w jego mieszkaniu w Des Moines ugodziła go 30 razy nożem. Mężczyzna, według jej zeznań, wielokrotnie ją zgwałcił i właśnie to był motyw jej działania.