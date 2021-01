USA. Wśród wandali był emerytowany oficer lotnictwa

Jak informuje amerykański "New Yorker" w grupie osób, które weszły do rządowych budynków podczas zamieszek na Kapitolu był Larry Rendall Brock Jr, były oficer lotnictwa.

USA. Zidentyfikowany weteran

USA. Weteran przyznał, że był na Kapitolu

W rozmowie z "New Yorkerem" Brock przyznał, że to on jest na zdjęciach. Zaprzeczył jednak stwierdzeniom, że brał udział w jakiejkolwiek agresji. Jego zdaniem mimo obrazków pokazywanych w mediach demonstracja była pokojowa. "Prezydent Trump poprosił sowich zwolenników by wzięli udział w proteście i uznałem, że moja obecność tam jest bardzo ważna. Zrobiłem to, bo bardzo kocham swój kraj" - tłumaczył. Były oficer dodał również, że będąc na miejscu odniósł wrażenie, że może bez problemu wejść do rządowych budynków.