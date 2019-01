USA: Shutdown boleśnie odczuli amerykańscy funkcjonariusze. Brak wypłat i poleganie na darowiznach

USA: Shutdown boleśne odczuli funkcjonariusze amerykańskiej straży przybrzeżnej. Przez brak wypłat muszą polegać na darowiznach oraz bankach żywności. Padł mocny komentarz komendanta.

W swoich oświadczeniu umieszczonym na Twitterze komendant straży przybrzeżnej USA , adm. Karl L. Schultz, stwierdził, że zaistniała sytuacja jest nie do zaakceptowania. Mija już pięć tygodni przepełnionych stresem i niepokojem z powodu zamknięcia rządu oraz braku wypłat. Funkcjonariusze są zmuszeni do polegania na darowiznach i bankach żywności . Zdaniem Shultza członkowie sił zbrojnych nie powinni być obarczeni tym ciężarem. Zaznaczył również, że dowództwo straży przybrzeżnej podziwia poświęcenie funkcjonariuszy i odporność, która okazują wraz z rodzinami na trudną sytuację.

USA – shutdown zmusił funkcjonariuszy do polegania na darowiznach

Chociaż adm. Karl L. Schultz przyznał, że podnosi go na duchu wsparcie, które okazują funkcjonariuszom lokalne społeczności. Mimo to uważa jednak, że sytuacja w której straż przybrzeżna musi funkcjonować na darowiznach i bankach żywności jest po prostu niedopuszczalna. Wiadomo, że 15 stycznia 2018 po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych nie otrzymali oni wypłat w związku z zamknięciem rządu. Identyczna sytuacją spotkała również cywili pracującej w straży przybrzeżnej (około 8 tysięcy osób). Adm. Shulz ogłosił, że wraz ze stojącą na czele Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kristejn Nielsen, zamierzają nadal szukać rozwiązań. Przypominamy, że rekordowo długie zamknięcie rządu USA to efekt impasy pomiędzy prezydentem, Donaldem Trumpem, a zdominowaną przez Demokratów Izbą Reprezentantów Kongresu, którzy nie chcą przekazać Trumpowi 5 mld dolarów na budowę muru na granicy z Meksykiem.