USA. Rozpoczął się pogrzeb George'a Floyda. Tłumy żałobników

To będzie celebracja życia Floyda - tak zapowiedziała uroczystości pogrzebowe w kościele Foutain of Peace pastor Mia K. Wright. Pogrzeb rozpoczął się o godz. 11:00 czasu lokalnego (18:00 w Polsce). W jego trakcie zaplanowano również wiele przemówień, w tym m.in. kandydata na prezydenta USA Joe Bidena.

- Nie możemy dłużej przymykać oczu na rasizm, który dotyka nas do samej duszy. (...) Żadne dziecko nie powinno być zmuszone do zadawania pytań, które tak wiele czarnych dzieci zadaje sobie od pokoleń. Dlaczego? Dlaczego tatuś odszedł? - mówił demokrata w trakcie nabożeństwa.

W kościele, w którym żegnany jest George Floyd, przebywa około 500 osób, co stanowi równo 25 proc. maksymalnej pojemności katedry. Przepisy ograniczające liczbę wiernych wprowadzono wcześniej ze względu na epidemię koronawirusa.

- Gdyby mi powiedziano, że George będzie musiał poświęcić swoje życie, aby połączyć świat, wiem, że by to zrobił - stwierdził Rodney Floyd, brat zabitego 46-latka.

Po tym, jak uroczystości pogrzebowe zostaną zakończone, trumna z ciałem George'a Floyda zostanie przewieziona na cmentarz Memorial Gardens w mieście Pearland w Teksasie. Tam zabity 46-latek spocznie w grobie, w którym spoczywa jego matka - donosi The New York Times.

Śmierć George’a Floyda wstrząsnęła USA

Do śmierci 46-letniego George'a Floyda doszło 25 maja w Minneapolis. Afroamerykanin zginął podczas zatrzymania go przez funkcjonariuszy policji, którzy otrzymali zgłoszenie, że próbował on zapłacić fałszywym 20-dolarowym banknotem.