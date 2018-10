USA: ewakuacja Time Warner Center. Bomby w domach Hillary Clinton i Baracka Obamy

Trwa ewakuacja wieżowców Time Warner Center w Nowym Jorku, w których ma swoją siedzibę m.in. CNN. Dotarła tam podejrzana przesyłka, podobna do tych, które wysłano wcześniej do Hillary Clinton, Baracka Obamy i George'a Sorosa.

Widzowie, którzy śledzili program CNN usłyszeli w pewnej chwilii dźwięk alarmu. Tak prezenterzy Poppy Harlow i Jim Sciutto, którzy prowadzili właśnie program na żywo, dowiedzieli się, że mają natychmiast opuścić budynek. Do CNN dotarła bowiem podejrzana przesyłka.

W przesyłce - jak informuje CNN powołując się na informacje z nowojorskiej policji - znaleziono urządzenie składające się z rury i przewodów. Uznano, że jest to urządzenie wybuchowe. Zdecydowano o natychmiastowej ewakuacji budynku.

To kolejna podejrzana przesyłka, o której nowojorskie media poinformowały w czwartek. Dwie poprzednie zawierały zdolne do eksplozji, choć bardzo proste bomby.

Pierwszą bombę we wtorek wieczorem znalazł pracownik, który sprawdza codziennie pocztę, przychodzącą do byłego prezydenta Billa Clintona i jego żony, byłej sekretarz stanu Hillary Clinton. Przesyłka, jak wynika z oficjalnego oświadczenia Secret Service, była zaadresowana do Hillary Clinton. TIME prowadzi transmisję na żywo sprzed rezydencji Clintonów.