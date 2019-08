USA. Amerykanie nie potrafią zapobiec strzelaninom. To skutek uboczny ich narodowej tożsamości

Kiedy Amerykanie opłakują 29 ofiar weekendowych strzelanin, media publikują analizy dostępu do broni. Co może powstrzymać plagę śmierci niewinnych ludzi? W kraju, który posiada 300 milionów sztuk broni, sprawa jest bardziej skomplikowana, niż moglibyśmy się spodziewać.



Mieszkańcy El Paso pogrążeni w żałobie po sobotniej strzelaninie (East News)

Ameryka w żałobie

Dwie strzelaniny w ciągu doby dotknęły dwa amerykańskie miastach w odległości ponad 2500 km

W sobotni poranek w El Paso w Teksasie, 21-letni biały mężczyzna otworzył ogień do ludzi robiących zakupy w Walmarcie. To jeden z najtańszych supermarketów, w którym zaopatruje się wielu migrantów - w tym przypadku Meksykanów. Sprawca zamachu wiele miesięcy wcześniej miał napisać manifest o “hiszpańskiej inwazji Teksasu”. W sobotę zabił 20 osób, ranił dodatkowe 26. Do tej pory, El Paso znajdujące się na granicy z Meksykiem, było uznawane za jedno z najbezpieczniejszych miast w USA.

13 godzin później, w centrum miasta Dayton w stanie Ohio, 24-letni biały mężczyzna uzbrojony w karabin zabił 9 osób, w tym własną siostrę. 16 osób trafiło do szpitala. Policja zastrzeliła mężczyznę 30 sekund po tym jak zaczął strzelać.

30 strzelanin, liczby rosną

Nie są to jednak pierwsze strzelaniny w tym roku - licznik na chwilę obecną pokazuje 30 masowych zabójstw. Każda z nich wywołuje liczne emocje w amerykańskim społeczeństwie, ponieważ są one najbardziej nagłaśniane przez media. Tragiczne okoliczności oraz identyfikacja zabójcy i ofiar oddziaływuje na wyobraźnie. Każdy dzień w USA powoduje jednakże więcej śmierci z powodu broni. Jak powiedzą zwolennicy militarii - z powodu LUDZI posiadających broń.

Dane ze statystykami ofiar śmiertelnych stanowią broń w dłoniach zwolenników ograniczenia, bądź wręcz zakazania dostępu do broni. Liczby zabitych można mnożyć przez każdy kolejny dzień. Czy Amerykanie chcą je tak naprawdę zatrzymać? Czemu temat dostępu do broni tak bardzo dzieli obywateli?

Konstytucja najważniejsza

Prawo do posiadania i noszenia broni gwarantuje każdemu obywatelowi 2. poprawka Konstytucji Stacji Zjednoczonych podpisana przez prezydenta Thomasa Jeffersona w 1791 roku. To w niej przeczytamy, że “dobrze zorganizowana milicja jest niezbędna dla bezpieczeństwa wolnego państwa”. Amerykańscy prawnicy i konstytucjonaliści debatują czy poprawka sprzed 200 lat umożliwia każdemu obywatelowi noszenie broni, czy tylko “milicji” - armii. Dla zwolenników broni - prawo jest jasne.

Jakie są szanse na zmianę poprawki?

Już raz próba wyraźnego ograniczenia dostępu do broni zakończyła się fiaskiem. W precedensowym procesie “Hellera przeciwko Dystryktowi Kolumbia” z 2008 roku, Sąd Najwyższy orzekł, że wydany zakaz dostępu broni dla mieszkańców Waszyngtonu z 1975 roku jest niezgodny z Konstytucją.

Każdy stan posiada jednak oddzielne prawa dostępu do broni. Zdania Amerykanów w kwestii regulacji również są podzielone. Wielu obywateli powątpiewa, że bardziej rygorystyczna legislacja prowadzi do mniejszej ilości przestępstw. 75 % Republikanów twierdzi, że osoby chcące zabić znajdą na to sposób - z bronią czy bez.

Lobby militarne zachęca do aktywności

Istnieją liczne dane potwierdzające zależność, że w stanach z łagodnym prawem dostępu do broni występuje więcej strzelanin. Wielu Republikanów oraz konserwatywnych mediów widzi w tym jednak spisek “złodziei broni”. Na czele tej narracji stoi największe militarne lobby - Narodowe Stowarzyszenie Strzeleckie (NRA) posiadające 5 mln członków. Organizacja walczy z wszelkimi próbami wprowadzenia ostrzejszych praw do posiadania broni. Zachęca wszystkich do dołączenia do “jednej z najwspanialszych religii na świecie”. NRA jest bardzo aktywne: organizuje konferencje, kształci strzelców, wspiera nawet stypendia studentów chętnych analizować istotę noszenia broni.

Uczestnicy konferencji NRA testują broń 26 kwietnia 2019 roku

W Ameryce liczysz tylko na siebie

Nie da się zrozumieć kultury broni bez trzech wartości, które są silnie zakorzenione w amerykańskim codziennym życiu.

Patriotyzm. Amerykanie są dumni ze swojej historii, przywiązują dużą wagę do Konstytucji oraz flagi - wywiesza ją ¾ Republikanów i połowa Demokratów. Największe postacie świata polityki (Abraham Lincoln) jak i popkultury (Charles Heston) były dumnymi właścicielami broni.

Indywidualizm. Amerykanie wiedzą, że muszą polegać tylko na sobie. Bezpieczeństwo jest główym powodem, dla którego kupują broń.

Większość terenów USA to tereny słabo zamieszkane przez ludzi. Duże odległości powodują, że czas dotarcia policji na miejsce wypadku, zgłoszonego alarmu wymaga czasu. Broń staje się ich pierwszym narzędziem ochrony. Jeśli obywatele zobaczą złodzieja, napastnika na swojej posesji, i poczują się zagrożeni, mogą go zastrzelić. Umożliwia im to prawo “Stój na swoim terenie”, które obowiązuje w prawie każdym stanie USA.

Wolność. Konstytucja gwarantuje Amerykanom wolność - nie zamierzają z niej rezygnować. ¾ posiadaczy broni twierdzi, że posiadanie broni jest kluczowym elementem ich praw obywatelskich.

Wszystko przez nielegalną broń?

Po każdej strzelaninie pojawiają się informacje, że zawinił łatwy dostęp do nielegalnej broni. Prawda jest taka, że od 1982 roku, 74 % zabójców kupiło broń z legalnego źródła. Musimy pamiętać, że mówimy o kraju, który posiada więcej sklepów z bronią niż McDonaldów. Jeśli Amerykanin jest niepełnoletni, zawsze może poprosić o zakup karabinu starszego znajomego. Tak zrobiło dwóch nastolatków, którzy brutalnie zastrzelili 15 osób w liceum w Columbine w 1999 roku.

Płacz to za mało

Kiedy Amerykanie pogrążeni są w żałobie po 29 ofiarach, równocześnie zabijają się 25 razy częściej niż obywatele reszty rozwiniętych krajów. Po weekendowych strzelaninach, służby prowadzą śledztwo, Demokraci nawołują do ograniczenia broni, jednak wizja zmiany praw jest bardzo długa. Świadczą o tym podzielone opinie polityków, obywateli i lobbystów. Media światowe na kolejne strzelaniny patrzą ze zgrozą. Statystyki wyglądają coraz gorzej, jednak Amerykanie nie wyobrażają sobie jednocześnie życia w państwie bez powszechnego dostępu do broni