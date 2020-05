Urszula Brzezińska-Hołownia: w tej wersji bezpiecznie się czuję. Tego o niej mogliście nie wiedzieć

Odniosła się także do określenia "pierwsza dama". - Jest strasznie archaiczne i stawiające kobietę w pozycji jakiegoś posągu, który stoi przy mężu, ma wyglądać. Dlatego ja nazywam ją pierwszą obywatelką. Te oczekiwania wobec pierwszej obywatelki są ogromne, pełni nie tylko rolę reprezentacyjną, ale ma ogromną odpowiedzialność społeczną. Mam poczucie obowiązku, że to będzie służba - mówił żona Szymona Hołowni.

Szymon Hołownia padł w ostatnich dniach ofiarą krytyki. Kandydat na prezydenta popłakał się nad konstytucją. - Nie często mi się to zdarza, ale czasami trzeba. Można sobie pozwolić na ludzkie uczucia, a nie być tylko kamiennym albo wazelinowym posągiem. Nie jestem Julią Roberts, żeby płakać na zawołanie. Jak coś mnie porusza, to tego nie tłumię. Możemy przeżywać różne emocje. Jest we mnie gniew i niezgoda - mówił w programie WP Hołownia.