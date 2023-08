Upały? Sprawdź ten trik. Dzięki niemu zrobi się przyjemniej

Jeżeli masz domowy wentylator, to do zrobienia swojego klimatyzatora potrzebna będzie: metalowa miska i dobrze zmrożona woda. Przed wentylatorem postaw miskę, napełnij ją zmrożoną wodą i uruchom urządzenie. Od razu poczujesz różnicę. Rozprowadzane w ten sposób przez wiatrak powietrze będzie chłodniejsze i o wiele szybciej obniży temperaturę w nagrzanym pomieszczeniu. Sam wiatrak postawiony przy otwartym oknie zadziała zupełnie odwrotnie. Będzie tłoczył do pokoju, czy mieszkania gorące powietrze z zewnątrz. Nigdy tego nie rób!