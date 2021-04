Umierał na COVID. Wstrząsająca relacja

Gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był dr Tomasz Karauda. Lekarz opowiedział historię pacjenta umierającego na COVID-19. - Rozmowa z rodziną tego pacjenta była ostatnią w jego życiu - przekazał Karauda i dodał, że chorujący pyta swoją rodzinę o to, czy nadal walczyć, czy się poddać. - To nawet nie jest rozmowa. Możesz wypowiadać tylko pojedyncze zdania i głośno krzyczeć przez tę maskę, gdzie każde słowo kosztuje cię wydatek energetyczny i saturacja spada poniżej 80 proc. po każdym zdaniu wypowiedzianym. To jest męka o każde zdanie - dodał gość WP. - Często na tym etapie niewydolności oddechowej starsi ludzie są na granicy przytomności - powiedział dr Karauda.

Rozwiń