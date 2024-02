Ukraińskie F-16 uderzą w Rosji? Szef NATO: Kijów ma do tego prawo

Wkrótce Kijów otrzyma od sojuszników pierwsze myśliwce F-16. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział w środę w rozmowie z Radiem Swoboda, że gdy to się już stanie, Ukraina "będzie miała prawo do samoobrony, w tym do uderzania w rosyjskie cele wojskowe poza Ukrainą".