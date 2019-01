Ukraiński kościół świętuje Polska cerkiew razem z Moskwą

W wigilię świąt Bożego Narodzenia prawosławna schizma stała się faktem i Kościół Prawosławny Ukrainy otrzymał tomos potwierdzający autokefalię. To wydarzenie historyczne i geopolityczne. Ale polska cerkiew stanęła w nim po stronie Moskwy.

To zmiana nie tylko religijna. Nie przez przypadek w ceremonii uczestniczył ukraiński prezydent Petro Poroszenko, który oznajmił, że Ukraińcy czekali na ten moment przez "tysiące lat" i wylewnie dziękował Bogu za to wydarzenie. Jego słowa to oczywiście przesada, ale mimo to podkreślają znaczenie tego momentu. Choć Poroszenko dał się poznać jako człowiek religijny, to jako przywódca Ukrainy liczy też na polityczny efekt schizmy. Efekt podobny do tego, jaki schizma 1054 roku miała dla losów prawosławnej i katolickiej części Europy.