Ukraiński konsul-faszysta. MSZ wiedział o jego poglądach

Marzenia o "rozwiązaniu kwestii żydowskiej", podbiciu Polski i skarceniu Węgrów - tym wszystkim dzielił się na swoim Facebooku ukraiński konsul w Hamburgu. Jego poglądy nie były tajemnicą. Ukraiński MSZ ma sporo do wyjaśnienia.

Kiedy w sieci pojawiły się zdjęcia ukraińskiego dyplomaty Wasyla Maruszczyńca z urodzinowym tortem ozdobionym napisem "Mein Kampf", w pierwszej chwili wielu komentatorów uznało to za manipulację lub co najwyżej niesmaczny żart. Wkrótce jednak, kiedy na jaw wyszły jego wpisy na portalach społecznościowych okazało się, że tort w kształcie książki Hitlera był odpowiednim prezentem. Ukraiński konsul w Hamburgu jest po prostu nazistą.

Wpisy Maruszczyńca były dostępne tylko dla jego znajomych, ale dostęp do nich uzyskał znany (i kontrowersyjny) dziennikarz Anatolij Szarij. Zawartość facebookowego konta dyplomaty była szokująca. Bez żadnych ogródek pisał o konieczności rozwiązania problemu żydowskiego "za jednym zamachem", kwestionował Holokaust i słynne zbrodnie takie jak masakra w Babim Jarze. Zaprojektował specjalną flagę z niebiesko-żółtą swastyką dla swojego wymarzonego imperium Ariany ("Ariowie to najstarsza znana nazwa Ukraińców"). Izrael uznawał za kata Ukrainy.

Ale wrogiem byli nie tylko Żydzi. Jeszcze w ubiegłym roku, po zburzeniu jednego z pomników UPA w Polsce, odgrażał się, że należy siłą wyzwolić ziemie do Warty "albo nawet Odry-Nysy". Dowodził, że Węgrzy to azjatycki lud wywodzący się gdzieś znad Irtysza, któremu należałoby pokazać jego miejsce. "Boże, pokaraj Żydów i Moskali! (...) I daj po czapce lachom, madziarom i cyganom. No i pepiczkom za okres 1919-1938" - brzmiał jeden z jego wpisów.