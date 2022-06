Masowe gwałty Rosjan. Zaskakując zwrot Ukrainki

Ludmiła Denisowa została usunięta z urzędu decyzją parlamentu. Jednym z powodów, dla których straciła stanowisko, był fakt, że niektóre podawane przez nią informację, nie były w żaden sposób możliwe do udowodnienia. Była już rzeczniczka przez dłuższy czas milczała, teraz przyznała jednak, że robiła to, ponieważ chciała przekonać Zachód do wysłania większej ilości broni na Ukrainę. Fakt, że niektóre z jej doniesień mijały się z prawdą, nie umniejsza jednak rosyjskich zbrodni dokonywanych w Ukrainie, takich jak ludobójstwo w Buczy.