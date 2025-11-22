Ukraińscy żołnierze poddali się do niewoli. Rosjanie ich zabili

Pięciu ukraińskich wojskowych, którzy poddali się do niewoli w okolicach Pokrowska w obwodzie donieckim, zostało zabitych przez rosyjskich żołnierzy - poinformowała w sobotę Prokuratura Generalna w Kijowie.

żołnierzeUkraińscy żołnierze
Źródło zdjęć: © East News | Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA
Aleksandra Wieczorek
oprac.  Aleksandra Wieczorek

"Gdy rozbrojeni ukraińscy obrońcy leżeli twarzą do ziemi, jeden z okupantów otworzył do nich ogień z karabinu, zabijając wszystkich" - przekazała prokuratura.

Zbrodnia miała miejsce 19 listopada, podczas szturmu wojsk Rosji na ukraińskie pozycje w pobliżu miejscowości Kotłyne w rejonie pokrowskim. Rosjanie wzięli tam do niewoli pięciu Ukraińców - wyjaśniono w komunikacie.

Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie popełnienia zbrodni wojennej. Prowadzone są m.in. działania, które mają ustalić tożsamość żołnierzy Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnych za jej popełnienie.

Kolejne przypadki egzekucji ukraińskich żołnierzy

Wywiad wojskowy Ukrainy (HUR) w maju informował o odnotowaniu ponad 150 przypadków egzekucji ukraińskich żołnierzy, którzy zostali pojmani przez wojska rosyjskie. Zbrodnie te są częścią celowej polityki Moskwy - oświadczył wówczas HUR.

HUR powołał się na Niezależną Międzynarodową Komisję Śledczą ONZ ds. sytuacji w Ukrainie, która w raporcie z 19 marca 2025 r. napisała o wzroście liczby przypadków, w których rosyjskie wojska celowo zabiły lub raniły ukraińskich żołnierzy, poddających się do niewoli.

Wcześniej Prokuratura Generalna Ukrainy informowała, że do 5 maja wszczęła 75 dochodzeń karnych w sprawie podejrzeń o egzekucje 268 ukraińskich jeńców wojennych. Podano, że ich liczba rośnie: w 2022 r. było osiem spraw obejmujących 57 żołnierzy, w 2023 r. także osiem spraw dotyczących 11 żołnierzy, w 2024 r. 39 spraw obejmujących 149 żołnierzy, a w tym roku 20 spraw dotyczących 51 żołnierzy.

Władze rosyjskie zaprzeczają, jakoby ich żołnierze popełniali zbrodnie wojenne i twierdzą, że Rosja traktuje jeńców wojennych zgodnie z prawem międzynarodowym.

Źródło artykułu:
