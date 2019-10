Ujawnili korespondencję z konta wojewody. W tle pogłoski o romansie

Lokalny portal opublikował w środę korespondencję mailową małopolskiego wojewody. Portal twierdzi, że wynika z niej, iż Piotr Ćwik mógł mieć romans z jedną ze swoich podwładnych. Polityk PiS zapowiedział już kroki prawne wobec redakcji.

"Zarezerwowałem nam apartament ten co zwykle, koło Żywca (…) Przygotujesz to, co lubię? Jestem głodny twojego ciała" - to jeden z maili, które zdobyła redakcja krk.news. Ich autorem ma być wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Polityk miał kierować taką korespondencję do jednej z podwładnych.