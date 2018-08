Ujawnili dane molestowanego chłopca. Matka chce 200 tys. zł odszkodowania

Matka molestowanego dziecka pozywa gminę. Powodem jest ujawnienie przez krakowski magistrat danych osobowych jej syna, który był ofiarą pedofila.

Sprawą zainteresował się Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych - podaje wyborcza.pl. Polecił przeprowadzić kontrolę w krakowskim magistracie, która do dziś się nie odbyła. Za to kobieta zdecydowała się podać Urząd Miasta do sądu. Domaga się 200 tys. zł odszkodowania od gminy. Miasto wstrzymało się z komentarzem do momentu otrzymania wezwania.