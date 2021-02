Ujawnił niewygodną znajomość b. szefa CBA. Nie popełnił przestępstwa

W marcu 2015 roku CBA zatrzymało warszawskiego radcę prawnego Pawła Sz. i byłego wicedyrektora mazowieckiego oddziału NFZ Mirosława J. Obaj usłyszeli w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zarzuty korupcyjne. Śledztwo toczy się do dziś w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie. Jednym z prowadzących tą sprawę był agent CBA Andrzej Kruczek.

Agent miał otrzymać informację, że zatrzymany Paweł Sz. powołuje się na wpływy u ówczesnego szefa CBA Ernesta Bejdy oraz że mógł być zamieszany w aferę reprywatyzacyjną w Warszawie. Informacje te miał osobiście przekazać Ernestowi Bejdzie. Agent Kruczek zapewnia, że w toku dalszego śledztwa Kruczek nagrał rozmowę ze świadkiem, który twierdził, że szef CBA ujawniał Pawłowi Sz. informacje o działaniach operacyjnych biura. Notatka służbowa, którą sporządził w tej sprawie Kruczek trafiła drogą służbową do Ernesta Bejdy.

Wobec agenta Kruczka na polecenie szefa CBA wszczęto postępowanie dyscyplinarne, które zakończyło się jego zwolnieniem ze służby. Biuro złożyło do prokuratury doniesienie w sprawie ujawnienia tajemnicy służbowej przez agenta Andrzeja Kruczka.

Prokuratorskie postępowanie trwało ponad 3 i pół roku. Były agent Kruczek został przesłuchany dopiero po 9 miesiącach od momentu jego wszczęcia i to w charakterze świadka. Szef CBA odmówił prokuratorowi zajmującemu się tą sprawą zwolnienia z tajemnicy służbowej Kruczka, choć wszyscy inni funkcjonariusze składający zeznania w tym postępowaniu takie zwolnienie otrzymali. W trakcie śledztwa okazało się, że za podstawę zwolnienia agenta Kruczka posłużył dokument, który mógł być sfałszowany. Rzekoma autorka tego pisma zaprzeczyła przed śledczymi zawartym tam treściom i podważyła prawdziwość swojego podpisu pod nim.

W lutym 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję o zwolnieniu Kruczka ze służby. Według WSA postępowanie dyscyplinarne wobec niego zostało przeprowadzone w sposób nierzetelny. Agent Kruczek nie miał wglądu do akt, pozbawiono go prawa do zadawania pytań świadkom.