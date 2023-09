Uderzył motocyklem w ciągnik rolniczy. 17-latek zginął na miejscu

– Apelujemy do rolników poruszających się po drogach, by dbali o właściwe zabezpieczenie i oznakowanie swych pojazdów i dołączonych do nich urządzeń rolniczych. Wszystkim uczestnikom ruchu drogowego przypominamy, iż w okresie prac polowych na drodze możemy spotkać poruszające się maszyny rolnicze i w związku z tym należy zachować ostrożność – dodaje asp. szt. Marcin Józwik.