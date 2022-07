Udawali Witalija Kliczkę. Rosyjscy komicy powiedzieli, dla kogo pracują

Sarts: "Otrzymują państwowe pieniądze za to, co robią"

Dla dyrektora centrum eksperckiego NATO ds. komunikacji strategicznej Janisa Sartsa przyznanie się Stolyarova jest ważnym potwierdzeniem: - Oznacza to, że wyraźnie otrzymują państwowe pieniądze za to, co robią - mówi Sarts.