Uchodźca zaatakował urząd. Burmistrz w szoku

To nie był pierwszy atak

Z powodu zniszczeń urząd imigracyjny we wtorek był zamknięty, obecnie zaś pracuje w ograniczonym zakresie. Burmistrz Magdeburga nie kryje swojego przerażenia. - Jestem zszokowana agresywnym zachowaniem tego człowieka - oświadczyła Simone Borris. - Po raz kolejny granica została przekroczona - burmistrz przypomina sytuację z marca tego roku, kiedy to do urzędu imigracyjnego próbowała wedrzeć się grupa około 20 osób. Interweniowała policja.