Ubrany w koszulkę, pampersa i skarpetki 3-latek jechał na rowerze

W czwartek Ostrowie Wielkopolskim doszło do niecodziennego zdarzenia. Policja otrzymała zgłoszenie o 3,5-letnim chłopcu, który samotnie jeździł na rowerze po ulicy. Dziecko było ubrane jedynie w koszulkę, pampersa i skarpetki, co było nieadekwatne do panujących warunków pogodowych. W momencie zdarzenia termometry wskazywały zaledwie 6 stopni Celsjusza.