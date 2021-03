Tysiące specjalnych ofert pracy. JOBICON Online, największy Festiwal Pracy w Polsce

Już 24 i 25 marca startuje wiosenna edycja Festiwalu Pracy JOBICON Online! W bezpłatnej imprezie weźmie udział blisko 130 pracodawców. Na gości czekają tysiące ofert pracy, porady zawodowe, wystąpienia firm, ekspertów i gwiazd, między innymi: Magda Gessler, Radek Kotarski, Jasiek Mela, newonce.radio.

JOBICON łączy atuty targów pracy z interaktywną formułą, umożliwiającą spotkania z pracodawcami, influencerami i ekspertami, udział w warsztatach, konsultacjach CV, symulacjach rozmów kwalifikacyjnych. Jesienna edycja zgromadziła aż 68 tys. uczestników.

Festiwal na nowe czasy

Pandemia COVID-19 zamieszała na rynku pracy w Polsce i na świecie. Przed pracodawcami, pracownikami i kandydatami pojawiły się nowe wyzwania i trudności. Czy wpłynęło to na naszą gotowość do podjęcia odważnych kroków w karierze? Okazuje się, że nie. Potwierdza to badanie „Polacy w środowisku pracy” przeprowadzone przez Pracuj.pl, według którego aż 86% respondentów jest otwartych na zmianę pracodawcy, jeśli pojawi się dobra propozycja. Dodatkowo co trzeci Polak aktywnie szuka nowych ofert.

By pomóc kandydatom i firmom, Grupa Pracuj stworzyła Festiwal Pracy JOBICON Online – nową odsłonę znanej i popularnej imprezy, przystosowaną do zmienionych realiów. W jej poprzedniej edycji w październiku 2020 udział wzięło aż 68 000 uczestników – to więcej, niż łącznie podczas pięciu „stacjonarnych” edycji festiwalu. Blisko 6 na 10 odwiedzających poszukiwało nowych pracodawców, ale festiwal przyciągał ich również m.in. możliwością wzięcia udziału w warsztatach, prelekcjach, konsultacjach CV i spotkaniach z pracodawcami, ekspertami i influencerami.

Unikalne oferty pracy

Wiosenna edycja JOBICON Online odbędzie się 24 i 25 marca, a udział w Festiwalu Pracy zapowiedziało blisko 130 pracodawców. Są to znane, polskie firmy oraz międzynarodowe korporacje z przeróżnych sektorów. Pracodawcy poszukują nie tylko osób na staże i praktyki, ale także stanowiska juniorskie, średniego szczebla oraz menedżerskie.

Interaktywną przestrzeń tworzy autorska platforma JOBICON. Festiwal to okazja dla kandydatów i przedstawicieli firm, by spotkać się w ciągu dwóch dni wypełnionych webinariami, rozmowami z ekspertami, konsultacjami CV, symulacjami rozmów kwalifikacyjnych, warsztatami i sesjami Q&A. Łącznie zaplanowano blisko 300 wydarzeń.

Na platformie i na Pracuj.pl opublikowane są już unikalne ogłoszenia stworzone specjalnie z myślą o festiwalu. To kluczowy element targów dający możliwość wybierania uczestnikom spośród tysiąca wyjątkowych ofert pracy, przygotowanych przez firmy specjalnie na JOBICON i związanych wyłącznie z tym wydarzeniem.

"Poszukiwanie pracy, zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych czy wybór swojej własnej ścieżki kariery to niewątpliwie trudne tematy. I właśnie z myślą o osobach, które aktualnie muszą stawiać czoła takim decyzjom powstał Festiwal Pracy JOBICON online. Chcemy, aby użytkownicy wiedzieli, że znajdą na nim nie tylko pracodawców i oferty pracy, ale także pełen pakiet merytorycznej wiedzy i wsparcia.Oferta, którą przygotowaliśmy jest bardzo szeroka – od webinarów dotyczących wskazówek rekrutacyjnych czy rozwoju osobistego, przez prezentacje specyfiki pracy w konkretnych zawodach, aż do typowo technicznych warsztatów z analizy danych, obsługi Excela czy metody SCRUM. Nasze doświadczenie pokazuje też, że użytkownicy bardzo cenią sobie możliwość odbycia na żywo symulacji rozmowy rekrutacyjnej czy skonsultowania CV, dlatego wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom i w tej edycji zwiększamy ilość miejsc właśnie na tego typu spotkania" – podsumowuje Katarzyna Kociuba, Marketing Manager Pracuj.pl

Eksperci o karierze zawodowej

Uzupełnieniem wydarzenia jest towarzysząca mu konferencja online (do obejrzenie na platformie JOBICON lub na YouTube), na której po raz pierwszy użytkownicy zobaczą tak wielu gości – ekspertów, specjalistów, znane postacie. Inspirującymi opowieściami w tym roku podzielą się między innymi: Magda Gessler (restauratorka, osobowość telewizyjna), Joanna Banaszewska (blogerka, instagramerka) Radek Kotarski (autor kanału YouTube Polimaty, szef wydawnictwa Altenberg), Jasiek Mela (podróżnik, zdobywca biegunów i działacz społeczny), Piotr Kędzierski oraz Bartek Czarkowski (dziennikarze newonce.radio) oraz ich gość, Adam Przeździęk (analityk trendów i bloger).

Ich wystąpienia poruszać będą przeróżne tematy związane z karierą zawodową, m.in. jak radzić sobie z trudnościami zawodowymi, jak osiągać wyznaczone cele i wykorzystywać atuty, co czeka nas w przyszłości, a przede wszystkim – jak wygląda praca w poszczególnych branżach.

"JOBICON Online to wyjątkowa okazja do spotkania w czasach, gdy w obliczu pandemii wciąż trudno o kontakt z pracodawcami i otwartą rozmowę o oczekiwaniach, możliwościach i inspiracjach zawodowych. Firmy mają okazję poznać talenty otwarte na nową wiedzę i możliwości, a szukający zatrudnienia poznać trendy rynku oraz co planują i oferują pracodawcy. Ta interaktywna formuła daje nowe możliwości wymiany wiedzy i kontaktu, o które trudno w codziennej rekrutacji zdalnej " – komentuje Emilia Dąbrowska, Category Marketing Coordinator w Grupie Pracuj.

W trakcie poprzedniego festiwalu aż 8 na 10 osób zdecydowało się aplikować na zaproponowane oferty pracy. Zapisy do wiosennej edycji już trwają. Szczegóły wydarzenia można znaleźć na stronie jobicon.pracuj.pl. Festiwal Pracy jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych i jest bezpłatny.