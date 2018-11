TVP wyemitowała dokument o głuchych bez napisów. Winę wziął na siebie reżyser

"Świat bez fikcji - Dwa Światy to film dokumentalny o głuchych. Podobno dobry, puszczony dziś w TVP2. Bez napisów. Niestety nie dowiem się o czym jest" - napisał pan Bartek Marganiec, który jest głuchy. Winę za sytuację wziął na siebie reżyser. TVP zapewniło też, że kolejne emisje będą miały napisy.

"Świat bez fikcji - Dwa Światy" to film dokumentalny przedstawiający portret rodziny, w której rodzice są głuchoniemi, a ich córka Laura jest słysząca. Był zaprezentowany na około 90 festiwalach i przeglądach, na których otrzymał około 20 nagród. Film, mimo że powstał trzy lata temu, nigdy nie był pokazywany w telewizji. - Nie chcieliśmy zamykać mu żadnych dróg festiwalowych i było to zrobione na naszą prośbę. To celowe działanie, a nie jakieś opóźnienie - mówi Wirtualnej Polsce reżyser filmu Maciej Adamek.