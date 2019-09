TVP szkaluje Gdańsk? Aleksandra Dulkiewicz: są dwa powody

Gdańsk to otwarte miasto, dlatego zaprosiłam na spotkanie kobiety wyrzucone z pracy przez abpa Jędraszewskiego - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Wskazuje też przyczyny krytyki, jaka spada na nią i na miasto ze strony PiS oraz TVP. Dulkiewicz stawia również pytania szefowi "Solidarności" Piotrowi Dudzie.

Dopytywana o to, dlaczego "TVP szkaluje Gdańsk?", wskazała dwa powody. - Polityczny, bo PiS nigdy tu przecież nie wygrało. I drugi związany z tym, że Gdańsk jest symbolem - miastem, gdzie rozpoczęła się pokojowa droga do upadku komunizmu. Niszczenie tej symboliki wynika z chęci pisania polskiej historii na nowo - oceniła Dulkiewicz.

Dodała, że osoby, które nie są akceptowane przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, wymazuje się z historii. - Teraz to przecież Włodzimierz Czarzasty broni Lecha Wałęsy. Chichot historii? Może, tylko, że my powinniśmy być dumni ze swojego dziedzictwa... - stwierdziła.

Zaproszenie dla kobiet wyrzuconych z kurii

- Stawanie przeciw temu, co się dzieje w Polsce jest obowiązkiem samorządowców. Gdańsk to otwarte miasto, dlatego zaprosiłam na spotkanie kobiety wyrzucone z pracy przez abpa Marka Jędraszewskiego - stwierdziła.

"Każda władza kiedyś się kończy"

Komentując spory wokół Europejskiego Centrum Solidarności, Aleksandra Dulkiewicz, odniosła się wprost do szefa NSZZ Solidarność . - Czy pan Piotr Duda wie, czym jest teraz Solidarność, i gdzie Piotr Duda był w 1981 r.? To są pytania, na które nie otrzymujemy odpowiedzi - mówiła w TOK FM.

- To są próby dzielenia społeczeństwa i pisania historii na nowo. Pod płaszczykiem obrony polskości, szukają tego, co nas różni. W efekcie tej dyskusji jednak coraz więcej ludzi przychodzi oglądać wystawę w ECS. Przychodzą i pierwsze co widzą, to suwnica Anny Walentynowicz. Pytają więc: o co PiS chodzi? - dodała Dulkiewicz.