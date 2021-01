TVP pod lupą prokuratury? Posłowie KO złożyli zawiadomienie

TVP pod lupą prokuratury? Jest zawiadomienie ws. "Sylwestra marzeń"

We wtorek 5 stycznia złożyli oni zawiadomienie na prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez organizację "Sylwestra marzeń".

Kontrowersje i pytania wzbudziło już samo zorganizowanie "Sylwestra marzeń". Od marca Polska zmaga się ze skutkami epidemii koronawirusa, a od 28 grudnia do 17 stycznia w Polsce obowiązuje narodowa kwarantanna.

W samą noc sylwestrową od godziny 19 do 6 rano w Nowy Rok miał obwiązywać zakaz przemieszczania się, z którego wyłączone były tylko nieliczne grupy osób. Tymczasem do zorganizowania imprezy TVP zatrudniono statystów, którzy mieli zastąpić publiczność. To samo zrobiła telewizja Polsat. Na scenie "Największej domówki" pojawiły się osoby bez maseczek, które nie przestrzegały zasad dystansu społecznego, o czym szerzej pisaliśmy w Wirtualnej Polsce.