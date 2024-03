Tusk zrekonstruuje rząd? Padły nazwiska

- Wiadomo, że przy każdym z tych nazwisk będzie znak zapytania, ale mówiło się o Sienkiewiczu, Budce, Okle-Drewnowicz, jeśli chodzi o Lewicę, to o Kotuli. Słyszę też o Siekierskim, ale wiadomo, że on będzie zderzakiem, bo protesty rolnicze się rozlewają, więc tak czy inaczej będzie musiał ponieść za to odpowiedzialność i oddać swoje stanowisko - dodała dziennikarka TVN.