Tusk złożył życzenia żołnierzom. Przy okazji wbił szpilkę rządzącym

Święto Wojska Polskiego stało się okazją do nowych odsłon kampanii wyborczej. Skorzystało Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie wykorzystało sytuację do granic, z kilkudziesięciu wojskowych pikników 70 urządzając wyborcze wiece. Data 15 sierpnia stała się też dla Donalda Tuska pretekstem do wymiany ciosów z przeciwnikami. Zrobił to w białych rękawiczkach.