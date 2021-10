Tusk stawia na ludzi Trzaskowskiego. Kobieta zostanie rzecznikiem PO

O nie najlepszej sytuacji kobiet w polityce Sienkiewicz mówi tak: - To efekt tego, że przez ostatnią dekadę polityką zajmowali się głównie mężczyźni. Ale my na pewno nie zamierzamy dalej iść tą drogą. 50 proc. społeczeństwa to kobiety i zrobimy wszystko, by miało to odzwierciedlenie we władzach partii.