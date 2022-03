Tusk i Jobbik. Była premier wytyka prorosyjskość partii z Węgier

Donald Tusk i lider Jobbiku na zdjęciach

Jak się okazało lider Platformy pozował do zdjęcia także z liderem narodowego Jobbiku, Peterem Jakabem. To partia, która teraz nieco skręciła do centrum, ale przez lata była uznawana za skrajnie nacjonalistyczną, a środowiska żydowskie uznawały ją nawet za neonazistowską.