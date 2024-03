Tusk chce pójść na rękę rolnikom. Specjalna uchwała przeciw Rosji

- To, że nie ma sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności, to jeden z powodów, przez których spadły ceny skupu żywności i produktów rolnych spadły. To jeden z wielu powodów, przez który cierpią polscy i nie tylko polscy rolnicy - dodał premier. Szef rządu przypomniał też, że eksport żywności stanowi znaczące źródło dochodu dla Rosji i Białorusi.