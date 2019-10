Turecka ofensywa w Syrii. Kurdowie zwracają się ku Rosji. Koniec marzeń o autonomii

Setki ofiar, setki tysięcy uchodźców i ucieczka z obozów wielu bojowników Państwa Islamskiego. Takie są efekty pierwszych dni tureckiej inwazji na północną Syrię. Po wycofaniu się wojsk USA, syryjscy Kurdowie sprzymierzyli się z Rosją i reżimem Baszara al-Asada.

Według doniesień "New York Times" i innych mediów, wspierane przez Rosję i Iran wojska syryjskiego reżimu mają przejąć kontrolę nad kluczowymi przygranicznymi miejscowościami, w tym Manbidż i Kobani. Już w poniedziałek siły Asada wjechały m.in. do Hasaki. Decyzja sił kurdyjskich - spowodowana wycofaniem wojsk USA - wywołała wyścig między tureckimi i arabskimi bojówkami oraz syryjskimi siłami o zajęcie jak największych połaci terytorium. Będzie to prawdopodobnie koniec Rożawy, autonomicznego regionu w północnej Syrii, nad którym kurdyjskie bojówki sprawowały dotąd faktyczną władzę nad północno-wschodnią Syrią.