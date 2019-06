Trzynasta emerytura. Joanna Agatowska zwraca uwagę: pieniądze mogą pójść na alkohol

Na co Polacy wydają pieniądze ze świadczeń? To pytanie padało przy okazji 500 plus, teraz wybrzmiało znowu - w kontekście 13. emerytury. Zadała je radna PSL. Ma obawy, że seniorzy przeznaczą dodatkową kwotę na alkohol. Są już pierwsze reakcje na te wątpliwości.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Joanna Agatowska chce kontroli, na co wydawana jest 13. emerytura (YouTube)

Emeryci, nawet ci, którzy nie sympatyzują z obozem rządzącym, zapewne cieszą się z dodatkowego zastrzyku gotówki. Władza zafundowała im 13. emeryturę. W Świnoujściu pojawił się głos, by kontrolować obdarowanych.

Radna SLD Joanna Agatowska podkreśliła, że obecnie nie ma kontroli, na co wydawane są pieniądze z 13. emerytury. Wyliczyła, że mogą być one przeznaczane na leki, bilety do kina czy do teatru, czynsz, ubrania, kosmetyki, fryzjera, ale być może również na alkohol.

Zdaniem Agatowskiej element kontroli powinien być brany pod uwagę w kolejnej edycji programu, by "zabezpieczyć to, w jaki sposób wydatkujemy sporą kwotę tj. 2,5 mln złotych". Zgodziła się w ten sposób z inną radną Dorotą Mikulską.

Zobacz także: Kaczyński powinien kupić kwiaty Krystynie Jandzie

Na portalu eswinoujscie.pl, który poinformował o sprawie, czytamy: "Pani radna, niech Pani natychmiast przeprosi naszych seniorów za swoje skandaliczne słowa"

Do sprawy na Facebooku odniósł się poseł Piotr Misiło. "Takie stanowisko to kuriozum. Abstrahując od idei kontrolowania, to czy seniorom nie wolno pić alkoholu?! Oczywiście, że wolno Pani Joanno!" - napisał.

Źródło: eswinoujscie.pl