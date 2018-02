Trzy wyjątkowe dni w Kijowie z Institute Hyalual

Firma Institute Hyalual Poland zaprosiła swoich lekarzy ekspertów na wyjątkowy, ekskluzywny wyjazd do przepięknej stolicy Ukrainy Kijowa.

Wschód to bardzo atrakcyjny kierunek do zwiedzania. Doktor Ewa Rybicka z warszawskiej kliniki Estetica Nova, doktor Monika Królikowska-Antczak z łódzkiej kliniki Antamed i doktor Robert Chmielewski z warszawskiej kliniki Prime Clinic wraz z osobami towarzyszącymi i zespołem Institute Hyalual Poland spędzili w Kijowie wyjątkowe trzy dni. Polscy eksperci mieli okazję poznać piękno ukraińskiej stolicy, jej zabytki i wyjątkową atmosferę, ale również doświadczyć wielkiej miejscowej gościnności, spróbować specjałów kuchni regionu, a przy okazji poznać nowe produkty marki Institute Hyalual oraz renomowane kijowskie kliniki medycyny estetycznej.

Institute Hyalual słynie z doskonałych produktów do iniekcji, w których wykorzystywane jest unikatowe połączenie bursztynianu sodu i kwasu hialuronowego, to Electri i Xela Rederm. Marka uzupełnia portfolio swoich produktów do iniekcji o świetne produkty po zabiegach, m.in. kremy w sprayu Profi DeLux oraz hydrożelowe maski peptydowe WOW Mask. W Kijowie polscy eksperci poznali nowości koncernu, m.in. nowoczesny roller Xela Shape.

Miłym elementem pobytu w Kijowie była kulinarna podróż po specjałach ukraińskiej kuchni, która jest wynikiem krzyżowania się różnych wpływów historycznych i etnicznych. To właśnie w tych specjałach echem odbijają się smaki kuchni kaukaskiej, polskiej, tatarskiej, rumuńskiej, rosyjskiej czy żydowskiej. W pierwszym dniu gospodarze pokazali polskim gościom swoje narodowe dania. Najbardziej znanym z nich są wareniki, czyli niezwykle delikatne, nieduże pierożki z parzonego ciasta. Barszcz ukraiński, którego nie trzeba specjalnie nam przedstawiać. Polscy goście mogli spróbować również jedzenia podanego w niezwykły sposób, czyli żarkoje („ciepłe”), to mięsno-warzywny gulasz serwowany w wysokim glinianym naczyniu, które zamyka specjalnie zapieczony chleb stanowiący równocześnie przykrycie – wystarczy je zdjąć, odwrócić i umieścić w nim porcję gulaszu. Uzupełnieniem biesiady w ukraińskim stylu były pampuszki, czyli nawiązujące do naszych pączków smażone pączki i syrnyki, czyli placuszki ze smażonego białego sera oraz doskonałe ukraińskie nalewki, które swoim smakiem zachęcały do wznoszenia licznych toastów.