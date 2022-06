Trwa szczyt NATO. Zapadają decyzję ws. Rosji

Przywódca USA stwierdził, że Władimir Putin "chciał finlandyzacji Europy, a będzie miał jej "NATO-izację". - Zapewnimy, że Sojusz będzie przygotowany do odparcia zagrożenia z każdego kierunku: z lądu, morza i powietrza - obiecał amerykański prezydent, zapowiadając zwiększenie z czterech do sześciu liczby niszczycieli stacjonujących w Hiszpanii. Stany Zjednoczone wyślą też dwa dodatkowe szwadrony F-35 do Wielkiej Brytanii.