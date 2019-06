Trump przekroczył granicę. Pierwszy prezydent USA w Korei Płn.

Bardzo dobre spotkanie i zapowiedź współpracy w najbliższych tygodniach – tak rozmowy z przywódcą Korei Północnej relacjonował prezydent USA. Donald Trump potwierdził też zaproszenie do Waszyngtonu Kim Dzong Una.

- Zapytałem, czy chce do nas przyjechać. Odpowiedział, że wszystko w swoim czasie. Byłoby strasznie głupio, gdyby Kim nie odpowiedział, media nie zostawiłyby na mnie suchej nitki. Tym bardziej dziękuję – mówił Trump.

Według relacji mediów koreańskich, przywódca Stanów Zjednoczonych również otrzymał zaproszenie do stolicy Korei Północnej.

Prezydent dodał, że oba kraje nie spieszą się, również w z umowami handlowymi. - Złe umowy zawierają ci, którzy się spieszą. My tego nie robimy - mówił Trump na konferencji po spotkaniu na granicy obu Korei.

Donald Trump wielokrotnie określił swoje spotkanie z Kim Dzong Unem jako "bardzo dobre". Nie krył zadowolenia, że rozmowy trwały dłużej niż kilka minut. Prezydent USA podziękował wszystkim, którzy w tak krótkim czasie zorganizowali spotkanie. – Wiem, jak wiele wysiłku musieli w to włożyć. Nie mieli na to zbyt wiele czasu. Ale udało się. To była historyczna chwila – mówił.