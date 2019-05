Trójmiejski Marsz Równości. Będą kontrmanifestacje

Marsz Równości w Gdańsku potrwa od godz. 14 do wieczora. Na trasie może odbyć się 27 kontrmanifestacji "w obronie tradycyjnych wartości". Impreza zakończy się przy terenach przystoczniowych.

Aktywiści czekali ze zgłoszeniem marszu i podaniem jego ostatecznej trasy do północy z czwartku na piątek. Wszystko po to, by uniknąć kontrmanifestacji i starć z przeciwnikami, do których dochodziło w minionych latach.