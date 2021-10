Zatrzymano szajkę włamywaczy do jubilerów. Mieli rozbić salony w Lipsku i w Gdańsku. Jest wideo!

Funkcjonariusze relacjonują, że przy aresztowanych tymczasowo Pomorzanach, znaleziono m.in. nośniki danych, telefony komórkowe, karty płatnicze oraz narzędzia mogące służyć do włamań, takie jak młotki, łomy i obcinacze do rur. Szósty nowy podejrzany w sprawie włamań do salonów jubilerskich przebywał już w areszcie.