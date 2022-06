W Gdyni trwa największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce

- Dwa lata pandemii, a teraz wojna w Ukrainie zachwiały gospodarką naszą i europejską. Modernizacja polskiej gospodarki, jej odbudowa i przebudowa, by była bardziej odpowiedzialna na kryzysy to kluczowe wyzwanie, które stoi przed naszą ojczyzną – mówił Premier Mateusz Morawiecki w czasie wystąpienia wideo, które zaprezentowano uczestnikom w sali plenarnej Akademii Marynarki Wojennej - Wczoraj wydawało się, że czas nas jeszcze nie goni, dziś już wiemy, że od szybkości działań zależy nasza suwerenność. Nie stać nas na spowolnienie. Przyspieszenie jest dzisiaj kwestią naszego być albo nie być. Musimy reagować też z rozwagą. Jeśli transformacja energetyczna to sprawiedliwa. O ile ścieżki przyszłości wydawały się trudne, to teraz są najeżone pułapkami niczym pole minowe. Z nadzieją czekam na refleksje, które napłyną znad Bałtyku do Warszawy. Tu przeniesie się ośrodek gospodarczy kraju.