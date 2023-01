To nie byli szpiedzy? Nowe ustalenia ws. hiszpańskich nurków

– To bardzo poważna sprawa natury kryminalnej, dotyczy bardzo groźnych przestępców, i ze szpiegostwem i dywersją nie ma nic wspólnego – zapewniły anonimowe źródła, cytowane przez dziennik. Jednym słowem, incydent z weekendu to miał być element międzynarodowej operacji służb przeciw grupie przestępczej. Hiszpańscy nurkowie mieli być pod niejawną obserwacją służb - każdy ich ruch był monitorowany. Wyjaśniałoby to także oszczędne komentarze polskich władz.