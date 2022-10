"To mnie przerasta". Policja przeszukała dom kolegi Iwony Wieczorek

Prokuratura w Gdańsku już półtora roku po zaginięciu dziewczyny umorzyła śledztwo. Sprawą ponownie zainteresowała się jednak we wrześnie 2018 roku Prokuratura Krajowa w Warszawie. Pomorską policję poproszono o przesłanie akt. W marcu 2019 roku dokumenty trafiły do krakowskiego Archiwum X, a dokładniej do Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Krakowie.