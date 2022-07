Teatr w Chmurach - czyli sztuka teatralna na najwyżej położonej scenie w Polsce

Pierwsze wydarzenie "Teatr w Chmurach" okazało się wielkim sukcesem - bilety na przepełniony muzyką spektakl "Take Five i Ja", czyli monodram Renaty Gorczyńskiej w gwiazdorskiej obsadzie Katarzyny Figury, wyprzedały się w mgnieniu oka. Goście, którym udało się zakupić wejście na to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, podkreślali wyjątkowy klimat tego wieczoru, którego nie sposób doznać w żadnym teatrze, do którego przychodzą zazwyczaj. Niewielka widownia, bliski kontakt z artystą, doskonała akustyka i najpiękniejsze widoki całe Trójmiasto - to przepis na spotkania z kulturą, które zachwycą i zapadną w pamięci na długie lata.