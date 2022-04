Sposoby na znalezienie pracy w sektorze farmaceutycznym, jak zacząć, na co zwracać uwagę

Jest jeszcze stanowisko nieco zbliżone do obu wymienionych powyżej. To specjalista zajmujący się rejestracją leków. Jeżeli szukasz pracy jako farmaceuta w Trójmieście, to może być całkiem łatwa do zdobycia właśnie na tym stanowisku. Wszystkie duże miasta szukają osób, które dobrze czują się podczas pracy z dokumentacją i potrafią odnaleźć się we współpracy z większą grupą ludzi. No właśnie - praca w tym konkretnym dziale to przede wszystkim przygotowywanie wniosków refundacyjnych na leki, a jest to zajęcie typowo zespołowe. Jeżeli laki przygotowywane są na rynek europejski, a nie tylko polski, to może przydać się (a nawet w niektórych przypadkach być konieczna) dobra znajomość języków obcych.