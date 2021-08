WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Strefa Premium Najnowsze Przejdź na Koronawirus informacje Koronawirus mapa Polska Świat Społeczeństwo Polityka Innowacje Śląsk Kraków Trójmiasto Wideo Strefa Premium Najnowsze Forum Wizja Rozwoju + 2 gdyniamałgorzata zwiercan Informacja prasowa Wczoraj, 18-08-2021 21:59 Informacja prasowa Forum Wizja Rozwoju w Gdyni: Powinna nas inspirować przyszłość Rozmowa z Małgorzatą Zwiercan, działaczką opozycji w czasach PRL, posłem na Sejm VIII kadencji, przedsiębiorcą i jednym z pomysłodawców organizacji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Share Małgorzata Zwiercan, działaczka opozycji w czasach PRL, posłel na Sejm VIII kadencji, przedsiębiorca i jeden z pomysłodawców organizacji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Źródło: materiały partnera , fot: JACEK KAMINSKI Była Pani jedną z osób tworzących ideę gdyńskiego Forum Wizja Rozwoju, które dziś jest największym wydarzeniem gospodarczym w północnej Polsce. Jakie były początki Forum? Inspiracją do stworzenia Forum Wizji Rozwoju w Gdyni, był mój udział w spotkaniach o tematyce gospodarczej na południu Polski. Największe z nich odbywały się w Krynicy, Katowicach czy Jasionce. Północ Polski w tej kwestii była białą plamą. A przecież to tutaj mamy inwestycje stymulujące rozwój gospodarki morskiej, przemysł stoczniowy, portowy, energetyczny czy odnawialne źródła energii. Pomysł powołania Forum Wizja Rozwoju i rozpoczęcia rozmów o wizji rozwoju polskiej gospodarki właśnie w Gdyni, wydawał się naturalny i oczywisty. Dzisiaj po trzech edycjach spotkań na Forum Wizja Rozwoju widzimy, że była to decyzja dobra i bardzo potrzebna. Jakie znaczenie dla Gdyni i całego Pomorza ma ta impreza? Forum Wizja Rozwoju w Gdyni skierowane jest do wszystkich, którzy zajmują się zawodowo lub interesują polską gospodarką. Bardzo szeroka tematyka w panelach zachęca do przyjazdu i uczestniczenia w Forum. Ciężko pracowaliśmy na naszą markę i prestiż. Jak widać, przyniosło to dobre owoce. Forum Wizja Rozwoju jest miejscem do dyskusji, wymiany doświadczeń, wypracowywania najlepszych rozwiązań dla polskiej gospodarki. Nie ma drugiego takiego wydarzenia w Polsce Północnej i nie ma takiego drugiego miasta w całym kraju, które tak mocno koncentrują się na spojrzeniu w przyszłość. A właśnie przyszłość jest tym, co powinno nas inspirować. Forum odbywa się w tym roku po raz czwarty. Jakie są pani oczekiwania wobec tegorocznej edycji? Edycja, którą przygotowujemy jest wyjątkowa. Mija już rok od momentu, w którym pandemia COVID-19 dotarła do Polski. Absolutnie nikt nie spodziewał się tego co nas spotkało. Nikt nie sądził też, że skutki pandemii będą tak mocno wpływały na gospodarkę i ekonomię. Dlatego ważnym tematem będzie dyskusja o tym jak ogólnoświatowe spowolnienie gospodarcze, spowodowane pandemią koronawirusa, wpłynęło na rozwój polskiej przedsiębiorczości? Wierzę, że na wizję rozwoju odpowiedzi znajdziemy w dyskusji na temat programów: Krajowy Plan Odbudowy i Nowy Ład. Obserwuje Pani Forum Wizja Rozwoju od samego początku. Czy kierunek jego rozwoju jest właściwy? A może czegoś na FWR Pani brakuje? Nie tylko obserwuję, ale biorę aktywny udział w jego tworzeniu. Zawsze można byłoby więcej i szerzej, ale staramy się koncentrować na obszarach najważniejszych. Stawiamy na rozwój gospodarczy - Polska musi być silniejsza i bogatsza. Pamiętamy o tym, że największe bogactwo naszego kraju to ludzie. Każdy z nas - młody, dojrzały czy starszy. Na Forum dominują tematy gospodarcze i ekonomiczne, ale jest też na przykład już po raz drugi Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich... Tak, Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich odbędzie się w tym roku po raz drugi. Koła Gospodyń Wiejskich od lat zajmują się promowaniem kultury i sztuki ludowej, pielęgnowaniem polskiej tradycji i jednocześnie wywierają silny wpływ na rozwój polskiej wsi. Ustawa o KGW to akt prawny, który daje im wiele nowych możliwości, a dzięki osobowości prawnej Koła mogą dzisiaj starać się o różnego rodzaju granty i dofinansowania. Nowe zasady dla wielu członków Kół wciąż są jednak niejasne, nieczytelne i nie wiedzą jak z nich korzystać. Dlatego wspólnie z ekspertami pochylimy się nad zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem KGW w przestrzeni publicznej. Wśród omawianych tematów nie zabraknie tych związanych z pokonywaniem przeszkód, jakie napotykają Koła Gospodyń Wiejskich – poczynając od pozyskiwania środków finansowych na realizację swoich celów statutowych, aż po trudności związane z formalno - prawnymi aspektami prowadzenia Koła. Będzie to żywa dyskusja, skoncentrowana na wielu ważnych współcześnie tematach. Udział w Pomorskim Forum Kół Gospodyń Wiejskich, będzie zatem okazją do pozyskania dodatkowej wiedzy oraz wsparcia, dzięki któremu członkowie kół poznają nowe możliwości rozwoju i poszerzenia swojej działalności. Podczas swojej pracy w Sejmie RP szefowała Pani m.in. Komisji Senioralnej. Podczas Forum Wizja Rozwoju eksperci także tradycyjnie zajmują się tzw. srebrną gospodarką, czyli aktywnością seniorów stanowiących ważną grupę uczestników rynku. Pani zdaniem - jakie są największe problemy dotykające polskich seniorów w dzisiejszych czasach? Dla osób starszych ostatni rok pełen obaw i wyrzeczeń. Rok temu mówiliśmy seniorowi - wyjdź z domu, bądź aktywny, samotność zabija. Dzisiaj powtarzamy - seniorze zostań w domu i bądź odpowiedzialny. Dlatego dużym wyzwaniem jest dla nas senior żyjący w pandemii. Dzisiejsi seniorzy najczęściej borykają się z problemami osamotnienia, wykluczenia społecznego oraz brakiem umiejętności posługiwania się nowymi technologiami. Niewątpliwie zależy nam na tym, aby polski senior był seniorem zaangażowanym i biorącym aktywny udział w życiu. Priorytetem jest tutaj właściwa dbałość o to, by przestrzeń publiczna była zaprojektowana tak, by osoby starsze mogły się po niej poruszać bez przeszkód. Istotne jest także podejmowanie odpowiednich działań edukacyjnych zapobiegających tak powszechnemu dziś wykluczeniu cyfrowemu seniorów. Kiedy patrzymy na rynek konsumencki wydaje się, że współczesny biznes opiera się na zaspokajaniu potrzeb młodych ludzi, którzy są bardziej dynamiczni i skłonni do eksperymentów. Jak można to zmienić, aby seniorzy byli bardziej doceniani? Wzrastająca liczba osób starszych sprawia, że gospodarka powinna ukierunkować się na usługi i przedmioty potrzebne seniorom. Istotne jest również to, że zmienia się świadomość osób starszych i wydłuża ich aktywność zawodowa i społeczna. Właśnie m.in. z tego powodu modyfikacji ulegają potrzeby osób starszych, a polska gospodarka, która uwzględni seniorów jako istotną grupę konsumencką, ma szansę na olbrzymi rozwój. Polska powinna traktować srebrny rynek jako jeden ze strategicznych obszarów, który wpłynie na podniesienie poziomu życia seniorów, ale także ukierunkuje działania polskiego przemysłu, uwzględniające specyficzne potrzeby najstarszych przedstawicieli społeczeństwa. Wspomina Pani o wydłużaniu wieku aktywności zawodowej w Polsce. Jak wpływa ono na pozycję seniorów w gospodarce? Coraz większa liczba Polaków żyje dłużej ciesząc się dobrym zdrowiem. Mimo to większość osób, która po przejściu na emeryturę mogłaby jeszcze pracować w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu, po osiągnięciu ustawowego wieku, z różnych względów, nie podejmuje dalszego zatrudnienia. Przez postępujące zjawisko starzenia się naszego społeczeństwa kwestia zwiększenia aktywności zawodowej osób starszych jest jednym z naszych celów. Jestem zdania, że wysoka satysfakcja może sprzyjać zaangażowaniu w pracę i przywiązaniu do organizacji oraz motywować do kontynuacji zatrudnienia. Istnieje jednak druga grupa czynników pozazawodowych, które naszym zdaniem mogą moderująco wpływać na podejmowanie tego typu decyzji. Należą do niej płeć, sytuacja rodzinna, sytuacja materialna i stan zdrowia. Poszczególne czynniki mogą w różnym stopniu sprzyjać podejmowaniu decyzji o kontynuacji pracy zawodowej, lub decydować o jej zaprzestaniu. I już na koniec powróćmy do przeszłości - w drugiej połowie lat 80-tych była pani aktywnie związana z Solidarnością Walczącą, ale w okresie III RP zrobiła Pani sobie 20-letnią przerwę od polityki. Dlaczego zdecydowała się Pani wrócić do niej w 2015 roku? Tak, minęło ćwierć wieku. Po transformacji, pamiętam jakby to było dzisiaj, zadałam pytanie swojemu mężowi: - Romku, rodzina czy polityka? Odpowiedź była jednoznaczna: - Rodzina. I minęło 25 lat. Dzieci dorosłe, własna działalność gospodarcza, ale pojawiła się jakaś gorycz i pustka. Może nawet żal, że nie o taką Polskę walczyliśmy. Więc wróciłam i zaczęłam tę Polskę zmieniać. Czwarta edycja Forum Wizja Rozwoju odbędzie się 26-27 sierpnia w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Konferencja zgromadzi ekonomistów, przedsiębiorców i naukowców z całego kraju, którzy wezmą pod lupę kierunki rozwoju polskiej gospodarki. Wydarzeniem towarzyszącym tegorocznej edycji jest II Forum Kół Gospodyń Wiejskich.